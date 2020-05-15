Личный тренер лидера сборной России Александра Логинова Александр Касперович посетовал, что раньше мнение личных тренеров биатлонистов всегда учитывалось в сборной России.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что организация подготовила неправильную документацию для министерства спорта РФ по поводу согласования кандидатов в тренерский штаб сборной России.

— Паники насчет несогласования штаба нет, но скажу, что с личными тренерами никто не общается, — цитирует Касперовича РИА «Новости». — По крайней мере мы тренируемся, подготовка идет. Конечно, мне очень интересно, кто будет работать. Хотя бы по программе подготовки узнать: что нам делать, и куда мы движемся? Уже давно надо было обговорить такие моменты. Как раньше было в сборной? Приглашали личных специалистов, нас слышали и прислушивались. Пока тишина, думаю, ничего хорошего из этого не будет. Повторюсь, что паники нет, но хотелось, чтобы в июне была какая-то ясность. Кажется, что они сами не понимают, кто будет работать.

Обычно в это время есть план подготовки. Работа тренера заключается в определении целей и задач. Личный тренер намного лучше знает своего спортсмена, поэтому надо говорить с нами.