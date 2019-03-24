"Они обижали мою семью". Павлова - о комментариях в Инстаграме

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что резко реагировала на критику в Инстаграме из-за того, что некоторые люди писали оскорбительные комментарии в адрес ее семьи. 25-летняя спортсменка добавила, что будет рада получить приз новичку года по версии IBU.

- Что ругаться - давать жить дружно, - сказала Павлова в эфире канала "Матч ТВ". - Но они обижали мою семью! Сейчас плохого ничего не пишут. Самочувствие? Стало легче: только нос и кашель беспокоят. Все пройдет.

Приз новичку года? Это толчок на дальнейшую работу. Чемпионат России не побегу. Дай бог, что не надо будет отбираться в сборную. Чтобы психологически было спокойно.

Павлова занимает 32-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 232 очка.

Все о биатлоне - здесь