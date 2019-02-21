Ондржей Моравец: "Не верю, что тренеры не знали о допинговой программе в России"

Чемпион мира-2015 Ондржей Моравец заявил, что в России существовала государственная допинговая программа. 34-летний спортсмен также добавил, что тренеры должны были о ней знать.

- Я говорил, что у меня друзья в России – тренеры, спортсмены, и у меня с ними по-человечески проблем нет, - приводит слова Моравца Eurosport. - Но просто есть вещи, которые мне не нравятся. Говорю это прямо. С другой стороны, говорю за себя, что когда мы приезжали на ЧЕ в Ханты или в Новосибирск, все было организовано супер. Ваши люди к нам относились хорошо, так что мне очень жаль, что все эти конфликты случаются только из-за того, что кто-то сверху там сделал что-то плохое и не признался в этом.

Не знаю, я не русский и не знаю, как у вас там это работает, но вообще-то это деликатная тема. У Логинова была позитивная проба уже после. Это не секрет. Так что он должен был понимать, на что идет. Допускаю, что спортсмен из-за вашей госпрограммы реально может что-то принимать и не знать об этом, но не верю в то, что об этом не знали тренеры или вообще хоть кто-нибудь. Очень плохо, что не нашелся никто, кто бы вовремя это остановил.

Вообще, не хочу до этого углубляться, потому что понятно, что в каждой стране ситуации разные и давление со стороны тоже может быть разным, но просто должен же быть сильный человек, который встанет против всего этого и скажет: нет. Верю, что такие спортсмены у вас есть, но тут встает целая система и заодно вопрос, можно ли против нее бороться?

Напомним, ранее Моравец раскритиковал российского биатлониста Александра Логинова из-за его допингового прошлого. Россиянин был дисквалифицирован на два года из-за того, что в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

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