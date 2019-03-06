"Она несет ответственность за нарушение правил". Дмитрий Васильев - о Маргарите Васильевой

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российская биатлонистка Маргарита Васильева несет ответственность за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя спортсменка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев и не выступит на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- В такой ситуации виноват всегда спортсмен, потому что только он должен быть ответственен за все эти мероприятия: заполнение анкет, присутствие в тех местах, которые обозначены в этих анкетах, - приводит ТАСС слова Васильева. - Эта ответственность полностью лежит на спортсменке, но если она заявляет, что ей никто не подсказал, как это все делать, у нее нет опыта, то эту ответственность стоит разделить с теми людьми, которые компетентны и обязаны этим заниматься.

Васильева занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 155 очков. Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта.

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