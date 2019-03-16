"Ольсбу Ройселанн сотворила нечто безумное". Бьорндален - о победе норвежек в эстафете на ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален заявил, что норвежка Марта Ольсбу Ройселанн достойно выступила на последнем этапе в женской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Норвегия выиграла гонку.

- Все было в руках шведок, но Ольсбу Ройселанн сотворила нечто безумное на своем этапе, - приводит слова Бьорндалена TV2. - Она быстро стреляла, в то время как все остальные допускали ошибки. Также она показала хороший ход. Победа Норвегии является заслуженной - эта сборная была лучшей сегодня.

Напомним, Норвегия занимает 1-е место в медальном зачете чемпионата мира в Эстерсунде: в активе этой команды 8 наград, включа 4 золота.

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