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Олимпийский призер Логинов получил травму руки на летних сборах

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Российский биатлонист, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Александр Логинов сообщил о травме руки.

«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отсегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Логинов в Telegram-канале «Союз трех биатлонистов».

В прошлом сезоне Кубка России Логинов занял четвертое место в общем зачете.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой IBU.

Александр Логинов (биатлон)
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