Олимпийский призер Логинов получил травму руки на летних сборах
Российский биатлонист, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Александр Логинов сообщил о травме руки.
«20 лет в спорте могут подготовить тебя ко многому, но к отсегнувшемуся роллеру на скорости 40 км/ч подготовиться невозможно. Не прощаюсь», — написал Логинов в Telegram-канале «Союз трех биатлонистов».
В прошлом сезоне Кубка России Логинов занял четвертое место в общем зачете.
Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой IBU.
Новости