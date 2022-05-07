Зайцева о статусе Шашилова в женской сборной: «Ничего не поменялось, просто психологически полегче будет»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Михаила Шашилова о том, что он больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Это все то же самое. Какая разница? Наверное, названия поменяли просто. Возможно, так будет психологически полегче, не так будет чувствоваться ответственность тренера, а так, на результаты это в принципе не повлияет. Главное, пусть тренируются хорошо», — сказала Зайцева «СЭ».

На заседании правления СБР под председательством президента Виктора Майгурова утвердили тренеров-руководителей групп централизованной подготовки сборной команды России по биатлону на сезон-2022/23. Мужскую сборную возглавят Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женскую — Михаил Шашилов и Артем Истомин. Владимир Брагин был назначен в юниорской команде, а в юношеской — Юрий Векшин.