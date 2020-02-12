13 февраля в 11:30 гостьей нашей редакции станет двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Анна Богалий. Ведущие эфира — Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов.

Вместе с вами мы обсудим стартующий в итальянской Антерсельве чемпионат мира, шансы сборной России на главном турнире года и результаты в нынешнем сезоне, а также любые темы, которые вы предложите в комментариях к этой новости, чате в YouTube и по номеру WhatsApp +7 925 901-01-00.

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