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Медведцева: «Думаете, мы особенные? К нам в школу тренеру пришла повестка»

Медведцева рассказала, что сотрудникам ее школы приходят повестки из военкомата
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
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Двукратная олимпийская чемпионка, руководительница школы олимпийского резерва Красноярского края Ольга Медведцева рассказала «СЭ», что сотрудникам ее школы приходят повестки из военкомата.

— Вы думаете, что они особенные? Нет, конечно. Приносят. К нам в школу тренеру принесли повестку. У него действительно непростой случай: ребенок — инвалид первой группы. Ребенок сам не ходит, они ее носят. Это очень тяжело. Предали огласке. Министерство спорта Красноярского края подключилось.

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Ольга Медведцева
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