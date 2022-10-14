Медведцева: «Думаете, мы особенные? К нам в школу тренеру пришла повестка»

Двукратная олимпийская чемпионка, руководительница школы олимпийского резерва Красноярского края Ольга Медведцева рассказала «СЭ», что сотрудникам ее школы приходят повестки из военкомата.

— Вы думаете, что они особенные? Нет, конечно. Приносят. К нам в школу тренеру принесли повестку. У него действительно непростой случай: ребенок — инвалид первой группы. Ребенок сам не ходит, они ее носят. Это очень тяжело. Предали огласке. Министерство спорта Красноярского края подключилось.