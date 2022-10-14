Медведцева: «Думаете, мы особенные? К нам в школу тренеру пришла повестка»
Медведцева рассказала, что сотрудникам ее школы приходят повестки из военкомата
Двукратная олимпийская чемпионка, руководительница школы олимпийского резерва Красноярского края Ольга Медведцева рассказала «СЭ», что сотрудникам ее школы приходят повестки из военкомата.
— Вы думаете, что они особенные? Нет, конечно. Приносят. К нам в школу тренеру принесли повестку. У него действительно непростой случай: ребенок — инвалид первой группы. Ребенок сам не ходит, они ее носят. Это очень тяжело. Предали огласке. Министерство спорта Красноярского края подключилось.
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