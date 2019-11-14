Ольга Зайцева: «В 25 лет я ощущала себя молодой»

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева в интервью «СЭ» отметила, что в 25 лет считала себя молодой.

— До какого возраста биатлонисток правильно считать молодыми?

— В данном случае я говорю даже не про возраст, а о том, что в команде они недавно.

— Светлане Мироновой сейчас — 25. Она молодая?

— Я в эти годы считала себя молодой. В 25 впервые выиграла этап Кубка мира. Хотя мировой биатлон меняется, девочки из Европы побеждают в 20-21. Но у нас немного другая система. В России нужно сначала зарекомендовать себя по юниоркам, потом по молодежи. Я вот в основную команду входила довольно долго. И даже после победы на этапе Кубка мира был провал. Так что лично у меня стабильность появилась позже. Но все люди разные. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Зайцевой