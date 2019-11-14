Ольга Зайцева: «Судебный процесс по «делу Родченкова» идет»
04:25
Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева в интервью «СЭ» рассказала, что судебный процесс по иску к Григорию Родченкову на 30 миллионов долларов продолжается.
— В какой стадии сейчас судебный процесс?
— Пока не могу комментировать. Можно лишь сказать, что процесс идет. И мы висим в воздухе. Если Сашу Легкова и многих других оправдали, то мы пошли своим путем, и он пока не закончился.
— Хотя бы по срокам какое-то понимание есть?
— Нет. (Владимир Иванов)
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