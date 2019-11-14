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Ольга Зайцева: «Пока мне запрещено появляться на стартах международного уровня»

05:45
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Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева в интервью «СЭ» рассказал, что ему запрещено появляться на международных соревнованиях.

— Было бы интересно прокомментировать чемпионат мира, как это сделал в прошлом сезоне Антон Шипулин?

— Пожалуй, да. С удовольствием побыла бы экспертом, рассказала об особенностях трасс, этапов. Вопрос в том, что из-за всей этой истории мне запрещено появляться на соревнованиях международного уровня. В прошлом году я ездила на Универсиаду, которая проходила в Красноярске. Была экспертом у «Матч ТВ», помогала Диме Занину. Прикольно было, мне понравилось. Буду рада повторить. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Зайцевой

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