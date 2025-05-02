Зайцева о хайпе вокруг биатлона: «Чтение негативных комментариев отнимает время»

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» рассказала о тяжелых периодах в карьере и восприятии критики выступлений.

— Какой сезон был самым сложным?

— Разные были. Сейчас в голову приходит 2011 год, когда чемпионат мира был в Ханты-Мансийске, без медалей. Непростой был период в нашей команде. Как раз я тоже пыталась тренироваться самостоятельно — ничего хорошего из этого не вышло.

В 2012 году на чемпионате мира в Рупольдинге бежали не очень, была очень теплая погода, у меня были проблемы с лыжами. На следующий год в Чехии не было результатов — я там была шесть раз четвертой. Таких периодов было очень много, но все они в будущем сделали меня сильнее.

— К тому времени биатлон являлся уже очень медийным видом спорта и каждое такое неудачное выступление вызывало шквал статей, комментариев, обсуждений. Удавалось не читать, не смотреть?

— Я всегда стараюсь не читать комментарии. Но все равно спортсмены это через себя пропускают, но так как знают, в чем причина того или иного выступления, просто продолжают работать, а чтение негативных комментариев отнимает время.

— Если оглядываться назад, изменили бы что-то в подготовке?

— Нет, я бы все так и оставила. Я довольна тем, как я работала, и показанными результатами.