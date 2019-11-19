Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая теперь будет выступать за сборную Словении, в интервью «СЭ» рассказала, с каким настроем будет выходить на лыжню против соперниц из России.

— Вот выйдите вы на старт. Рядом знакомые девчонки в форме сборной России. А вы — в другой. Не думали, что это будет странно?

— Конечно, выступая раньше, я ощущала ответственность за флаг и страну. Но я в любом случае буду таким же спортсменом, так же буду стараться добиться результата.

Почему-то когда у хоккеистов есть другое гражданство — это мало кого заботит. А в биатлоне это всегда сложный вопрос. Но я ведь останусь все тем же человеком.

Просто дальше пойду по параллельной дороге. Думаю, меня не будет смущать, что я буду бегать под новым флагом. С огромным уважением отношусь как к тем людям, которые заложили мне базу в России, так и к тем, кто помогает сейчас в Словении.

— Глобальная цель у вас есть? Или сейчас вы просто кайфуете от биатлона?

— Значимые точки уже понятны. Я очень хотела бы выступить на чемпионате мира-2020 в любимом для меня Антхольце. Еще через год будет, получается, домашний для меня чемпионат мира в Поклюке. И потом, понятно, Олимпиада. На которой я пока толком не была. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Ольги Подчуфаровой читайте здесь