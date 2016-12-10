19:50 10 декабря | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Не нашла объяснения своему промаху на рубеже"

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Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Поклюке рассказала, какие задачи ставились перед ней тренерским штабом. Спортсменка заняла 29-е место.

– Гонка для меня прошла тяжело, задача была – постараться держать хотя бы ровную скорость, чтобы она не западала, – цитирует СБР Подчуфарову. – Что есть, то есть, сегодня состояние такое. По сравнению со спринтом сегодня гонка далась тяжелее. Что касается работы на рубеже, то объяснения своему промаху пока не нашла. В целом удалось, конечно, отработать рубеж.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56545/

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