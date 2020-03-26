Ольга Подчуфарова: «Есть стремное ощущение, что неделя «каникул» закончится тем, что объявят ЧС»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, выразила опасения в связи с эпидемией коронавируса. Следующая неделя объявлена в России нерабочей, и Подчуфарова отметила большое количество людей на улице.

«Сегодня в Измайлово на тренировке на роллерах пару раз чуть не обнялась с ребенком, пару раз зацепила пенсионеров палкой. Ай эм сорри. Но!

Блин, сегодня людей было больше, чем в любое среднестатистическое воскресенье. Такое чувство, что все выходят надышаться «в последний раз». Даже вчерашний запрет некоторым гражданам их не останавливает выходить на улицу (да-да, я уверена, что те люди были из той самой категории возраста Х+).

С одной стороны, их можно понять, с другой, такое отсутствие гражданской ответственности, очевидно, вытечет через неделю во что-то более серьезное: есть стремное ощущение, что неделя «каникул» закончится в итоге тем, что объявят ЧС", — написала Подчуфарова в Instagram.

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев.

В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Общее количество погибших составляет около 22,9 тысячи. Примерно 120,9 тысяч человек вылечились.

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