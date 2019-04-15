Оле Эйнар Бьорндален: "Знаю много спортсменов, у которых нет астмы, но есть терапевтические исключения"

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален заявил, что знает множество спортсменов, у которых нет астмы, но есть терапевтические исключения (TUE). 45-летний норвежец также добавил, что никогда не использовал противоастматические препараты.

- Мне повезло, потому что после 25-30-летней карьеры мои легкие по-прежнему чистые, - сказал Бьорндален в интервью youtube-каналу Commandos. - Я никогда не тренировался, будучи больным. Моим легким не требовались никакие медикаменты. Я никогда не использовал никакие противоастматические препараты. Я каждый год прохожу обследование легких - они всегда здоровые.

Все спортсмены должны знать, что если они страдают астмой, они могут принимать противоастматические лекарства. Но эти лекарства должны быть именно от астмы и с обязатательным предписанием врача. Это предписание сейчас легко получить в Норвегии. Слишком много спортсменов пользуется TUE и в Германии, и в Швеции. Везде их очень легко получить. Это неправильно. Норвегия не должна выдавать TUE норвежским спортсменам, Россия - российским. Должен быть создан нейтральный орган, который будет решать вопрос с TUE.

Я знаю много спортсменов, у которых нет астмы, но есть TUE. Это не хорошо. 50-60 процентов лыжников в мире используют противоастматические препараты - это вредит здоровью в итоге.

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