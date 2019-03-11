Оле Эйнар Бьорндален: "У меня нет никаких связей с норвежской командой"

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален рассказал о том, почему не работает тренером в норвежской сборной.

- Я живу понемногу везде: мы проводим время в Минске, немного в Норвегии, немного в Австрии, - цитирует Бьорндалена kalashnikov.media. - Мы много путешествуем, у нас много проектов. Я теперь выступаю по телевизору как эксперт, там я работаю всю зиму. Сейчас мы работаем над разными проектами, у Дарьи есть своя коллекция одежды. И, конечно, стараемся проводить как можно больше времени с семьей.



У меня нет никаких связей с норвежской командой. Но я встречаюсь на Кубке мира с атлетами, потому что работаю там, общаюсь с ними, они у меня спрашивают разное. Но с тренерами - нет, никаких связей.