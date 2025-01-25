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Бьорндален — о братьях Бе: «Тарьей сильно отличается от Йоханнеса. Ему пришлось гораздо больше бороться»

Алина Савинова
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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален из Норвегии назвал сильные стороны своего соотечественника Тарьея Бе.

В пятницу, 24 января, 36-летний биатлонист объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Ранее аналогичное решение принял его младший брат Йоханнес.

«Он всегда был способным бегуном, умевшим хорошо бежать в подъемы. Он сильно отличается от брата. Ему пришлось гораздо больше бороться. Он тоже талантливый, но у него еще есть и талант к тренировкам. Он много тренируется. Сейчас Тарьей выиграл спринт, а в этой гонке победить, пожалуй, сложнее всего», — приводит TV2 слова Бьорндалена.

Тарьей Бе. Легенда норвежского биатлона Тарьей Бе вслед за братом объявил о завершении карьеры. В чем дело?

Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В Кубке мира на его счету 54 победы (14 в личных гонках и 40 в эстафетах).

Биатлон
Оле Эйнар Бьорндален
Тарьей Бе
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