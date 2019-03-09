Оле Эйнар Бьорндален: "Истории Йохауг и Логинова разные. В Норвегии поддерживают Терезу"

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален заявил, что нельзя сравнить допинговые истории норвежской лыжницы Терезы Йохауг и российского биатлониста Александра Логинова. 45-летний спортсмен также добавил, что у него никогда не было проблем с астмой.

- Не сомневаюсь, что в России одинаково оценивают истории Йохауг и Логинова. Но эритропоэтин нельзя сравнивать с кремом для губ, - сказал Бьорндален в эфире канала "Матч ТВ". - Это разные истории. Йохауг пользуется поддержкой в Норвегии. Думаю, это была случайность.

Терапевтические исключения? Здесь все решает ВАДА. Для меня доверие к этой организации под вопросом. Они непоследовательны. У меня также есть вопросы по астме - мне не по душе эти лекарства. Должен быть создан единый центр выдачи противоастматических препаратов. Я не испытывал проблем с астмой - у меня прекрасные легкие.

Напомним, Логинов был дисквалифицирован на три года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эпитропоэтин. Йохауг была отстранена на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола в октябре 2016-го.

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