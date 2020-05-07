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«Однажды подготовлюсь и проведу». Губерниев с удовольствием бы прокомментировал Парад Победы

18:20
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что с удовольствием бы прокомментировал Парад Победы. В этом году парад Победы 9 мая был перенесен из-за пандемии коронавируса.

— С удовольствием бы прокомментировал Парад Победы. Сейчас, к сожалению, его перенесли, но надеюсь, я однажды подготовлюсь и его проведу, — сказал Губерниев в прямом эфире Instagram «Первой Академии Медиа».

На 7 мая общее число заболевших в России составляет 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело.

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