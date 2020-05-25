Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Анфисы Резцовой о президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Резцова высоко отозвалась о Вяльбе, отметив, что она «поставила на место Губерниева» и не допускает его к команде.

«О, очередная порция «Смехопанорамы! Кто бы объяснил этим сектантам, что на всех лыжных турнирах, где я был, начиная с 2002 года, имел полный доступ к команде! Полный доступ был и на чемпионате мира-2019 в Австрии, и будет в Германии следующей зимой! Умные лыжники понимают, что это нужно не мне, а спортсменам и болельщикам! А все остальное время я на биатлоне... И когда я на биатлоне, конечно, меня не допускают к лыжной команде», — написал Губерниев в Telegram-канале.