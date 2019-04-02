"Очень сильно переживала за стрельбу стоя". Резцова - о победе в эстафете на чемпионате России

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что переживала за стрельбу из положения стоя во время женской эстафеты на чемпионате России в Тюмени. 22-летняя спортсменка допустила один промах и завоевала золото в составе команды ХМАО.

- Могу быть довольна собой. Очень сильно переживала за стрельбу стоя. Потому что на ней я в предыдущих гонках и по три, и по четыре раза мазала, - приводит слова Резцовой "Тюменская Арена". - Так что всех в команде настраивала: девчонки, молитесь за мою "стойку".

Эта трасса настолько привычна, что здесь я уже знаю каждый метр. Но такая поддержка, как на нынешнем чемпионате России, очень радует. Здорово, что болельщикам интересны гонки. Даже в будние дни здесь было очень много людей, которые нас гнали вперед. Это приятно!

Напомним, в минувшем сезоне Резцова заняла 46-е место в зачете Кубка IBU, набрав 154 очка.

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