"Очень нервничала во время последней стрельбы". Вирер - о победе в масс-старте на ЧМ

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что очень нервничала во время последней стрельбы в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 28-летняя спортсменка допустила два промаха, но завоевала золотую медаль.

- Это потрясающе! Эта победа стала совершенно неожиданной, - приводит слова Вирер официальный сайт IBU. - Сегодня я просто думала о том, чтобы этот турнир закончился.

Я очень нервничала на последней стрельбе. Последний круг был действительно тяжелым для меня, ведь соперницы были рядом, но я очень рада, что одержала победу.

Вирер стала чемпионкой мира впервые в карьере. На турнире в Эстерсунде она также завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в сингл-миксте.

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