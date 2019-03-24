"Очень много мыслей в голове". Кузьмина - о завершении карьеры

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что волновалась во время масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Эта гонка стала последней в карьере 34-летней биатлонистки. Кузьмина заняла 10-е место.

- С утра сегодня делала все как обычно, но мыслей в голове, конечно, очень много, - приводит слова Кузьминой Калашников Media. - Пыталась забыться, эмоции отложить в сторону. Но не совсем все получилось. Это видно сразу по ходу гонки: рванула в бой, эмоций сдержать не смогла, сделала много ошибок на стрельбище.

Спокойствия, как вчера, не было. Не верилось, что вчерашним днем я попрощалась со всеми, замечательно провела гонку, надеялась, что будет возможность повторить, не сдавалась после первых штрафных. Все думала, что сейчас успокоюсь, но повторить не смогла.

Мы в прошлом году сделали ошибку, попросили всех меня не отвлекать расчетами призовых очков. И в прошлом году погорела на том, что пару очков, буквально, проиграла. В этом году, когда подсчитали, имела представление, что и как, и понимала, что нужно выигрывать однозначно.

Отметим, что Кузьмина заявила, что сможет принимать участия в эстафетах из-за отсутствия у словацкой команды четвертого участника. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

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