"Очень круто!" Сливко - о спринтерской гонке на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что довольна своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 24-летняя спортсменка заняла 24-е место.

- Очень круто. Довольна гонкой. Замечательный дебют в этом году, - сказала Сливко в эфире канала "Матч ТВ". - Немножко волновалась - хотелось не упасть в грязь лицом, так как провела хороший сезон на Кубке IBU.

Хотелось ли попасть на Кубок мира пораньше?Тренерский штаб видит, кто и на что готов. Я тогда не попадала. Не могу сказать, на каком уровне я буду в следующем сезоне. Кубок IBU мне однозначно поможет - организм будет готов к нагрузкам.

Напомним, Сливко выиграла большой Хрустальный глобус Кубка IBU по итогам текущего сезона.

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