"Очень классные эмоции". Сучилов - о победе в эстафете на чемпионате России

Российский биатлонист Семен Сучилов признался, что испытывает положительные эмоции от победы в мужской эстафете на чемпионате России в Тюмени. 26-летний спортсмен завоевал золото в составе команды ХМАО.

- Первые два этапа лучшей была вторая сборная Югры, - приводит слова Сучилова "Тюменская Арена". - В принципе, мы бы и за парней порадовались, если бы они выиграли. Но когда я сам вышел на старт, то почувствовал, что могу догонять.

Мне стало принципиально отработать до конца и постараться подняться как можно выше. Испытываю очень классные эмоции. Особенно радует, что во вторник, в рабочий будний день, так много людей пришло на трибуны.

Напомним, в минувшем сезоне Сучилов дебютировал в Кубке мира на этапе в Оберхофе.

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