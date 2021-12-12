Общий зачет Кубка мира: Ройселанн лидирует, Нигматуллина — 13-я
Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн, победившая в сегодняшней гонке преследования на этапе в Хохфильцене, лидирует в общем зачете Кубка мира.
Второе место занимает Анна Сола из Белоруссии. Сегодня она стала второй в гонке преследования.
Замыкает тройку лидеров общего зачета еще одна белорусская биатлонистка Динара Алимбекова.
Лучшей из россиянок является Ульяна Нигматуллина, занимающая 13-е место. В Хохфильцене она заняла 17-е место.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 276 (+60)
2 (4). Анна Сола (Белоруссия) — 238 (+54)
3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 237 (+43)
4 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 219 (+48)
5 (3). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 210 (+18)
6 (6). Ханна Эберг (Швеция) — 208 (+40)
13 (15). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 135 (+24)
17 (20). Кристина Резцова (Россия) — 114 (+29)
30 (30). Светлана Миронова (Россия) — 64 (+7)
32 (39). Ирина Казакевич (Россия) — 63 (+32)
45 (58). Валерия Васнецова (Россия) — 28 (+13)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/winter/L/biathlon/worldcup/2021-2022/ratings/
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