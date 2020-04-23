«Нужно новое руководство». Черезов назвал заявления Драчева причиной внеочередных выборов в СБР
Член правления Союза биатлонистов России (СБР), призер Олимпийских игр Иван Черезов рассказал, что стало причиной назначения внеочередной выборной конференции организации. На ней может быть избран новый президент вместо Владимира Драчева.
— Решение принято, а верное оно или нет, время покажет, — цитирует Черезова ТАСС. — Я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит в нашем виде спорта, организация не должна так работать. Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону.
Все члены правления поняли — от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. Нужно выбирать новое руководство федерации, которое будет развивать российский биатлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Ситуация тяжелая, неприятная, она обсуждается в СМИ, но этот кризис должен пройти. Значит, нужна новая команда.
Кто будет выдвигать кандидатуры, понять трудно. Я пока не планирую.
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