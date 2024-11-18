Нуждов заявил о планах развивать клубный биатлон даже после снятия санкций

Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что МЛКБ продолжит свое существование и развитие даже после возвращения российских и белорусских спортсменов на зарубежные старты.

«Конечно, такой вопрос есть. Нужно будет играть форматами, общаться с организаторами. Я уверен, что мы найдем нишу даже после возвращения, мы об этом уже думаем. Сделаем так, чтобы всем было интересно, надо будет найти формат», — приводит ТАСС слова Нуждова.

МЛКБ была создана в 2023 году, в соревнованиях на данный момент принимают участие клубы из России и Белоруссии.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров с марта 2022 года.