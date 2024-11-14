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Нуждов — о Кубке МЛКБ: «IBU не устает напоминать тем, кто хочет участвовать, что будет применять к ним санкции»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов рассказал «СЭ», что иностранные команды отказываются от участия в Кубке МЛКБ из-за возможных санкций Международного союза биатлонистов.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов.

— Кого еще приглашали из других стран, кроме биатлонистов той страны, из которой потенциально могут приехать на Кубок МЛКБ?

— Остались контакты с теми, с кем они были в прошлом году (в 2023-м на турнир планировал приехать китайский клуб. — Прим. «СЭ»). Есть еще контакты с европейскими биатлонистами, но у нас было оговорено, что пока об этом не говорим публично.

— Все отказы связаны с тем, что их пугают санкции IBU?

— Да, я бы сказал, что из-за такой небезразличной позиции IBU. Коллеги не устают напоминать тем, кто собирается поучаствовать, что они будут применять к ним санкции.

— Вы какие-то письма от IBU получали?

— Они, может, даже и хотят, но не могут нам ничего написать. Я бы с удовольствием почитал, что они напишут. Знаю, что в национальную федерацию IBU пишет. Это было и в прошлом году, и в этом.

— Вы сами не пытались с ними вступить в диалог?

— Я с ними из диалога не выходил. Просто на этот момент мне с ними говорить не о чем. Они же свою позицию сказали и документально подтвердили своими письмами в федерацию, как в нашу, так и в белорусскую. О чем мне с ними говорить при такой постановке вопроса? Мы же позицию не скрываем: раз вы нас не допускаете до международных соревнований, значит, мы сами будем организовывать. Наверное, неправильно будет им писать: «IBU, давайте расформировывайтесь и вступайте в лигу». Знаете, на что это похоже? Если помните фильм «ДМБ», то там были слова генерала Талалаева: «Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать, а я знаю, что вы можете ответить». Примерно так и представляю наш диалог с IBU, поэтому в него и не вступаю, — сказал Нуждов «СЭ».

Алексей Нуждов. «Раз IBU не допускает до международных стартов, значит, мы сами будем их организовывать». Клубный биатлон открывает новый сезон

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