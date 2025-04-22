Нуждов рассказал о планах Международной лиги клубного биатлона в новом сезоне
Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов рассказал «СЭ» о планах лиги в новом сезоне.
«Планы у нас не меняются. Мы хотим провести не один, а несколько этапов Кубка МЛКБ. Этот год, естественно, будет стоять особняком из-за того, что сезон олимпийский. Вопрос в том, какие будут решения по участию нашего вида спорта в международных соревнованиях. Я со стороны наблюдаю, шансы на допуск увеличиваются. Позитива в этом вопросе становится больше. Поэтому конкретику с МЛКБ будем увязывать с этим решением. Надо также общаться с коллегами — имею в виду со спортсменами, с Союзом биатлонистов России — как у них будет построен календарь. Решение по допуску к международным соревнованиям и Олимпиаде наложит отпечаток на календарь и подготовительный период. Поэтому сейчас не можем озвучить, сколько этапов Кубка МЛКБ планируем, в каких местах, в какие сроки, пока не получим ответы на вопросы, о которых я сказал. Думаю, месяца через два можно ответить на этот вопрос более предметно», — сказал Нуждов «СЭ».