Нуждов объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит только из одного этапа

Генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Кубок МЛКБ в этом сезоне состоит из одного этапа, а не четырех, как он изначально планировал.

Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 16-17 ноября. В нем примут участие 15 команд из российских и белорусских биатлонистов. За победу в отдельной гонке участники получают 1 миллион рублей.

— Вы хотели четыре этапа в этом сезоне. Проблема только в плотности календаря?

— Да, только в этом. Нет физической возможности найти свободные даты для этих четырех этапов.

— Думаете, в следующих сезонах будет менее плотный календарь?

— Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь.

— СБР не включается в проект, потому что не хочет портить отношения и договоренности с IBU. Насколько бы вам было легче, если бы вы работали с СБР в связке?

— А что такое связка?

— Что хотя бы можно прийти и попросить освободить место для проведения своих соревнований.

— То, что вы предлагаете, ровно то мы и обсуждали с президентом федерации, когда мы разговаривали про четыре этапа. Садились и очно общались. После видеоконференции проводили. Мы показывали даже свой проект календаря, основываясь на предыдущем сезоне, — сказал Нуждов «СЭ».