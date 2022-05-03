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Нуждов: «Я буду эффективнее в привлечении средств для нашего биатлона»

Нуждов заявил, что будет эффективнее нынешнего главы СБР Майгурова
Роман Шишов
Корреспондент
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Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что будет эффективнее в привлечении средств для российского биатлона, чем нынешний глава организации Виктор Майгуров.

Выборы главы Союза биатлонистов России запланированы на конец июня 2022 года. На пост президента претендуют два человека — нынешний глава СБР Виктор Майгуров и Нуждов.

«Вот все говорят, что я обеспеченный человек. Что в это вкладывается? Это субъективная штука, — цитирует «РИА Новости» Нуждова. — Не хочется сравнивать свои возможности с оппонентом. Могу только сказать, что я буду эффективнее в привлечении средств для нашего биатлона.

У меня уже есть опыт совместной двухлетней работы с Виктором Майгуровым, я его достаточно активно поддерживал. Теперь у меня есть практика, как слова с делами сложились, поэтому могу сделать вывод о реалистичности обещаний. А уже из этого я сделал вывод, что нужно баллотироваться самому".

Источник: https://rsport.ria.ru/20220503/biatlon-1786573050.html
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