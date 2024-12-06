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Нуждов назвал долгожданной победу Зыряновой в спринте на Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов отреагировал на победу биатлонистки Анастасии Зыряновой в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Почему считаете, что победа неожиданная? Никаких неожиданностей тут нет. Анастасия давно является высококлассной спортсменкой, член сборной России. Так что победа, скорее, долгожданная. Добиться ее удалось за счет труда спортсменки, в первую очередь. Это результат работы тренеров и ее отношения к делу. Она начала реализовываться, победы не заставили себя долго ждать. Уверен, что она и дальше будет показывать высочайшие результаты. Не только в нынешнем сезоне, но и в последующих», — приводит слова Нуждова «ВсеПроСпорт».

Второй в спринте стала Полина Плюснина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Тройку призеров замкнула представительница Новосибирской области Анастасия Гришина.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
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