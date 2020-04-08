Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что новый тренерский состав сборной России должен составить план работы на два ближайших сезона. Акцент будет сделан на подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

— План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры, — цитирует Драчева ТАСС. — Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат.

Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР, были рассмотрены рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба сборных команд на следующий сезон. Он будет утвержден на следующем заседании правления, которое пройдет 10 апреля.