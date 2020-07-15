Новый президент СБР: «Первым делом закроем долги перед иностранными гостиницами»

Президент СБР Виктор Майгуров в интервью «СЭ» рассказал о своих первых шагах на новой должности.

— С чем связано сокращение состава правления с 10 до 8 человек?

— Мне кажется, что это повысит эффективность принятия решений. Как показывала практика последних двух лет, большой состав не всегда возможно собрать, а это влияет на кворум правления. Поэтому мы вернулись к такому количеству членов правления, которое было до 2018 года.

— Вы уже определились с распределением обязанностей внутри правления? Кто станет вице-президентом по спорту?

— Все эти вопросы мы обсудим в четверг, 16 июля, когда состоится первое заседание нового правления.

— При вашем предшественнике члены правления не получали зарплату. Сейчас ситуация изменится?

— Зарплату будут получать те люди, кто будет постоянно работать в офисе СБР. Те, кто будут посещать только заседания правления, естественно, не будут на окладах.

— Вы не раз отмечали про долг перед иностранными гостиницами. Удастся ли его погасить в ближайшее время?

— Мы занимаемся этим вопросом. Это один из первоочередных моментов, который будет решен в ближайшее время. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Виктор Майгурова — здесь.