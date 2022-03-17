Норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я думаю, что это верное решение. Мы как мир спорта должны тоже каким-либо образом показать, что мы относимся к происходящему серьезно. Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления — занятие конкретной позиции», — приводит слова Бе РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet.

Сегодня, 17 марта, Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили, что намерены оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.