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23 декабря 2025, 20:02

Трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет

Руслан Минаев
Сиверт Баккен.
Фото Global Look Press

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни, сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Спортсмен найден мертвым в гостинице в итальянском горнолыжном курорте Лавацца. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. На его счету также две бронзы чемпионата Европы в Минске-2020. За карьеру Баккен одержал четыре победы на этапах Кубка мира.

Сиверт Баккен.Загадочная смерть в Италии: норвежский биатлонист Баккен найден мертвым в альпийском отеле

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Сиверт Баккен
Биатлон
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