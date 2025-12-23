Трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался на 28-м году жизни, сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Спортсмен найден мертвым в гостинице в итальянском горнолыжном курорте Лавацца. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. На его счету также две бронзы чемпионата Европы в Минске-2020. За карьеру Баккен одержал четыре победы на этапах Кубка мира.