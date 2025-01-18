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Йохауг о завершении карьеры Йоханнеса Бе: «Думаю он уже давно понимал, когда будет его последний сезон»

Алина Савинова
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг отреагировала на заявление биатлониста Йоханнеса Бе о том, что он завершит карьеру по окончании сезона-2024/25.

«Он фантастический спортсмен, который добился всего, поэтому я понимаю, что теперь пришло время и для других дел. Думаю, в каком-то смысле он уже давно понимал, когда будет его последний сезон. Это можно почувствовать задолго до объявления. По крайней мере, я знала это еще до Олимпиады, но не говорила об этом людям вслух. Я его очень, очень хорошо понимаю», — цитирует Йохауг VG.

Йоханнес Бе&nbsp;объявил о&nbsp;завершении карьеры по&nbsp;окончании сезона. Шок: Йоханнес Бе завершает карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион уходит из биатлона в 31 год

31-летний Йоханнес Бе является младшим братом трехкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бе. За карьеру Йоханнес пять раз становился олимпийским чемпионом, выиграл 20 золотых медалей в чемпионатах мира и пять раз завоевывал Кубок мира.

Биатлон
Йоханнес Бе
Тереза Йохауг
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