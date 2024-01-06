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Сегодня, 15:02

Норвежец Стремсхайм выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Алина Савинова
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Эндре Стремсхайм.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм стал победителем гонки преследования на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 4,2 секунды, допустив два промаха.

На втором и третьем местах расположились его соотечесвтенники — Стурла Холм Легрейд (+17,8; 2 промаха) и Йоханнес Дале-Шевдал (+36,4; 1 промах) соответственно.

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап, Оберхоф (Германия)

Мужчины. Гонка преследования. Топ-6

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 33.04,2 (2)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 17,8 (2)

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 36,4 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 45,5 (3)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 50,3 (4)

6. Фабьен Клод (Франция) — 53,2 (1)

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