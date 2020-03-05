На этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия) завершился мужской спринт.

Победил норвежец Сиверт Баккен. В тройку лучших также попали норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланн и француз Эмильен Клод. Лучший среди россиян Павел Магазеев на шестом месте. В топ-10 также попали Кирилл Стрельцов (девятое место) и Василий Томшин (десятое).

Раубичи (Белоруссия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 25.49,2 (1 шт. круг)

2. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — отставание 21,3 (0)

3. Эмильен Клод (Франция) — 25,8 (0)

4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 27,2 (1)

5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 28,9 (0)

6. Павел Магазеев (Молдавия) — 36,7 (1)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — 46,4 (1)

10. Василий Томшин (Россия) — 49,0 (1)

19. Антон Бабиков (Россия) — 1.33,4 (1)

27. Дмитрий Иванов (Россия) — 2.15,4 (4)