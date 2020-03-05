Норвежец Баккен выиграл спринт на Кубке IBU, Магазеев — 6-й
На этапе Кубка IBU в Раубичах (Белоруссия) завершился мужской спринт.
Победил норвежец Сиверт Баккен. В тройку лучших также попали норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланн и француз Эмильен Клод. Лучший среди россиян Павел Магазеев на шестом месте. В топ-10 также попали Кирилл Стрельцов (девятое место) и Василий Томшин (десятое).
Раубичи (Белоруссия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 25.49,2 (1 шт. круг)
2. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — отставание 21,3 (0)
3. Эмильен Клод (Франция) — 25,8 (0)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 27,2 (1)
5. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) — 28,9 (0)
6. Павел Магазеев (Молдавия) — 36,7 (1)
9. Кирилл Стрельцов (Россия) — 46,4 (1)
10. Василий Томшин (Россия) — 49,0 (1)
19. Антон Бабиков (Россия) — 1.33,4 (1)
27. Дмитрий Иванов (Россия) — 2.15,4 (4)