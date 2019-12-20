Норвежец Александр Андерсен одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU. В тройку вошли американец Пол Скоммер и немец Филипп Наврат. Россиянин Александр Поварницын остановился в шаге от пьедестала.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Александр Андерсен (Норвегия) — 25.45,8 (0 шт. кругов)

2. Пол Скоммер (США) — отставание 19,5 (0)

3. Филипп Наврат (Германия) — 40,1 (0)

4. Александр Поварницын (Россия) — 51,0 (0)

5. Богдан Цымбаль (Украина) — 54,8 (0)

6. Матей Крупчик (Чехия) — 1.05,05 (1)...

8. Василий Томшин (Россия) — 1.20,4 (1)...

19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.24,1 (2)...

21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 2.32,8 (0)...

44. Карим Халили (Россия) — 3.32,4 (4)...

46. Андрей Вьюхин (Россия) — 3.40,8 (2)