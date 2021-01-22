Норвежец Филип Андерсен выиграл спринт на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. 53 секунды ему уступил соотечественник Сиверт Баккен, причем оба спортсмены отработали без промахов на двух огневых рубежах.

Третье место занял немец Филипп Наврат, уступивший лидеру 56 секунд с двумя кругами штрафа. Лучшим среди россиян стал Даниил Серохвостов, показавший шестое время с проигрышем в минуту и 16 секунд.

Никита Поршнев пришел к финишу 19-м с одним кругом штрафа, сразу за ним Семен Сучилов, у которого три промаха. Евгений Идинов закончил гонку на 49-м месте, Рустам Каюмов — на 71-м, а Евгений Сидоров — на 73-м.

Игорь Малиновский по неизвестным причинам не вышел на старт.

Сегодня также состоится и женский спринт в Арбере, начало — в 16.00 (мск).

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU. Мужчины

Спринт 10 км

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0 шт. кругов)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 53,1 (0)

3. Филипп Наврат (Германия) — 56,3 (2)...

6. Даниил Серохвостов — 1.15,8 (1)...

19. Никита Поршнев (Россия) — 2.01,5 (1)...

20. Семен Сучилов (Россия) — 2.02,3 (3)...

49. Евгений Идинов (Россия) — 3.24,9 (3)...

71. Рустам Каюмов (Россия) — 4.12,5 (3)...

73. Евгений Сидоров (Россия) — 4.18,6 (2)...