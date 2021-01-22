Норвежец Андерсен выиграл спринт на Кубке IBU, Серохвостов — шестой
Норвежец Филип Андерсен выиграл спринт на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере. 53 секунды ему уступил соотечественник Сиверт Баккен, причем оба спортсмены отработали без промахов на двух огневых рубежах.
Третье место занял немец Филипп Наврат, уступивший лидеру 56 секунд с двумя кругами штрафа. Лучшим среди россиян стал Даниил Серохвостов, показавший шестое время с проигрышем в минуту и 16 секунд.
Никита Поршнев пришел к финишу 19-м с одним кругом штрафа, сразу за ним Семен Сучилов, у которого три промаха. Евгений Идинов закончил гонку на 49-м месте, Рустам Каюмов — на 71-м, а Евгений Сидоров — на 73-м.
Игорь Малиновский по неизвестным причинам не вышел на старт.
Сегодня также состоится и женский спринт в Арбере, начало — в 16.00 (мск).
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU. Мужчины
Спринт 10 км
1. Филип Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0 шт. кругов)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 53,1 (0)
3. Филипп Наврат (Германия) — 56,3 (2)...
6. Даниил Серохвостов — 1.15,8 (1)...
19. Никита Поршнев (Россия) — 2.01,5 (1)...
20. Семен Сучилов (Россия) — 2.02,3 (3)...
49. Евгений Идинов (Россия) — 3.24,9 (3)...
71. Рустам Каюмов (Россия) — 4.12,5 (3)...
73. Евгений Сидоров (Россия) — 4.18,6 (2)...
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