Норвежец Андерсен выиграл спринт на Кубке IBU, Халили восьмой

Норвежец Филип Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший 8-е место.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 24.29,9 (0 шт. кругов)

2. Габриэль Стегмайр (Швеция) — отставание 33,9 (2)

3. Филипп Наврат (Германия) — 46,8 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 49,0 (1)

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 56,3 (2)

6. Даниеле Каппеллари (Италия) — 57,8 (0)...

8. Карим Халили (Россия) — 1.00,6 (1)...

11. Никита Поршнев (Россия) — 1.30,4 (1)

12. Евгений Идинов (Россия) — 1.34,1 (1)

13. Семен Сучилов (Россия) — 1.35,5 (1)

14. Рустам Каюмов (Россия) — 1.58,3 (0)...

36. Даниил Серохвостов — 2.23,2 (3)...

57. Илья Гаврилов (Россия) — 3.00,1 (0)...

61. Евгений Сидоров (Россия) — 3.10,4 (3)