Норвежец Андерсен выиграл спринт на Кубке IBU, Халили восьмой
Норвежец Филип Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший 8-е место.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Филип Андерсен (Норвегия) — 24.29,9 (0 шт. кругов)
2. Габриэль Стегмайр (Швеция) — отставание 33,9 (2)
3. Филипп Наврат (Германия) — 46,8 (1)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) — 49,0 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 56,3 (2)
6. Даниеле Каппеллари (Италия) — 57,8 (0)...
8. Карим Халили (Россия) — 1.00,6 (1)...
11. Никита Поршнев (Россия) — 1.30,4 (1)
12. Евгений Идинов (Россия) — 1.34,1 (1)
13. Семен Сучилов (Россия) — 1.35,5 (1)
14. Рустам Каюмов (Россия) — 1.58,3 (0)...
36. Даниил Серохвостов — 2.23,2 (3)...
57. Илья Гаврилов (Россия) — 3.00,1 (0)...
61. Евгений Сидоров (Россия) — 3.10,4 (3)
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