Норвежцы заняли весь пьедестал в мужском спринте на первом этапе Кубке IBU, три россиянина попали в топ-10

На первом этапе Кубка IBU в Арбере прошла мужская спринтерская гонка. Первые три места заняли норвежские биатлонисты. Победу одержал Александр Андерсен. Вторым стал Филип Андерсен. Третьим финишировал Сиверт Баккен.

Лучшим из россиян стал Карим Халили, финишировавший пятым. Семен Сучилов финишировал шестым, Даниил Серохвостов — десятым.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Александр Андерсен (Норвегия) — 24.58,1 (0 шт. кругов)

2. Филип Андерсен (Норвегия) — отставание 11,9 (1)

3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 18,8 (1)

4. Даниеле Каппеллари (Италия) — 28,8 (0)

5. Карим Халили (Россия) — 37,7 (1)

6. Семен Сучилов (Россия) — 40,6 (1)

10. Даниил Серохвостов — 53,4 (2)

23. Никита Поршнев (Россия) — 1.31,5 (2)

41. Евгений Сидоров (Россия) — 2.07,2 (2)

62. Евгений Идинов (Россия) — 2.43,9 (3)

63. Илья Гаврилов (Россия) — 2.44,0 (1)

82. Рустам Каюмов (Россия) — 3.29,2 (3)