Сборная Норвегии стала первой в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Норвежки выиграли три эстафеты из трех в этом сезоне.

Россия (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) финишировала седьмой с отставанием в две минуты 20 секунд. Отметим, что на первых трех этапах россиянки использовали 14 дополнительных патронов — только Куклина обошлась без промахов.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 6 км

1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф) — 01:14.11,6 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Швеция (Эльвира Эберг, Лина Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — отставание 21,1 (0 + 10)

3. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — 33,1 (0 + 12)

4. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн) — 1.10,4 (1 + 11)

5. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — 1.24,5 (1 + 9)

6. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная) — 1.35,9 (1 + 7)

7. Россия (Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина) — 2.20,7 (0 + 14)

Женская эстафета в Оберхофе. Live!