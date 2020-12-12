Женская сборная России стала восьмой в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийской Хохфильцене.

За сборную России выступали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева. Казакевич не смогла справиться со стрельбой из положения стоя на втором этапе гонки, допустив штрафной круг. Россия уступила победителю гонки — сборной Норвегии — 1 минуту и 51 секунду.

Вторыми стали француженки уступившие 24,5 секунды Норвегии. Третье место — у сборной Швеции, проигравшей победителю 32,5 секунды.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:08.04,3 (1 шт. круг + 6 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Бескон, Жюли Симон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) — отставание 24,5 (0 + 16)

3. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 32,5 (1 + 9)

4. Германия (Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Янина Хеттих, Дениза Херманн) — 32,7 (1 + 9)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Ирена Лардшнайдер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо) — 37,1 (0 + 3)

6. Австрия (Дуня Здоуц, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Лиза Тереза Хаузер) — 1.12,9 (1 + 10)

8. Россия (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева) — 1.51,0 (1 + 8)

Эстафета (ж)

1 (2). Франция — 108 (+54)

2 (1). Швеция — 108 (+48)

3 (8). Норвегия — 94 (+60)

4 (3). Германия — 91 (+43)

5 (6). Италия — 78 (+40)

6 (4). Россия — 77 (+34)