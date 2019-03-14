Норвегия выиграла синглмикст на чемпионате мира, Россия – шестая

Сборная России (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) в первой в истории чемпионатов мира одиночной смешанной эстафете заняла шестое место.

Золото у Норвегии, второй финишировала Италия, третьей – Швеция.

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Синглмикст

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе) - 35.43,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Италия (Доротея Вирер, Лукас Хофер) - отставание 13,4 (0+5)

3. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) - 20,0 (0+8)

4. Германия (Дениза Херманн, Эрик Лессер) - 30,5 (0+6)

5. Украина (Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный) - 41,5 (0+5)

6. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) - 52,7(0+5)

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