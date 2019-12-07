Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второе место заняла команда Франции, третье — Италия.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:10.30,4 (0 0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Франция (Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад) — отставание 32,3 (1 + 7)

3. Италия (Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниеле Каппеллари, Доминик Виндиш) — 1.27,1 (0 + 8)

4. Россия (Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.41,4 (1 + 10)

5. Швеция (Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 2.00,7 (2 + 12)

6. Украина (Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — 2.32,7 (0 + 9)

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